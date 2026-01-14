IBL 2026: Keganasan Jalen Jones Antar Satria Muda Bandung Tekuk Satya Wacana

menu
Pebasket asing Satria Muda Bandung, Jalen Jones saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Satya Wacana Salatiga di GOR Basket Prof. Susilo Wibowo, Semarang, Rabu (14/1). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung membuka pekan kedua IBL 2026 dengan kemenangan atas Satya Wacana Salatiga.

Bertandang ke GOR Basket Prof. Susilo Wibowo, Semarang, Rabu (14/1/2026), Abraham Damar Grahita dan kolega menang 80-61.

Hasil tersebut belum sepenuhnya membuat pelatih Satria Muda, Djordje Jovicic, merasa puas.

Mantan juru taktik Pelita Jaya itu menilai kekompakan timnya masih membutuhkan waktu.

Menurut pelatih asal Serbia tersebut, padatnya jadwal pada awal musim membuat tim tidak memiliki banyak waktu untuk menjalani latihan bersama.

“Awal musim memiliki jadwal yang sangat padat dan kami tidak memiliki banyak waktu untuk latihan,” ujar Djordje.

Senada dengan Djordje, kapten Satria Muda Abraham Damar Grahita, juga menilai performa timnya masih belum konsisten.

Pemain kelahiran 8 Oktober 1995 itu berharap penampilan rekan-rekannya bisa jauh lebih baik saat menghadapi RANS Simba Bogor, Minggu (18/1) mendatang.

