IBL 2026: Pelita Jaya Selangkah Lagi Juara, Perrin Buford Bikin Bogor Hornbills Terluka

jpnn.com - Pelita Jaya makin dekat dengan gelar juara IBL 2026 setelah mengalahkan Bogor Hornbills pada gim ketiga final.

Berlaga di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Rabu (24/6/2026), tim asuhan David Singleton menang dengan skor 74-61.

Perrin Buford tampil impresif dengan membukukan triple double 17 poin, 11 rebound, dan 10 asis.

Adapun pencetak angka terbanyak Pelita Jaya ialah Darious Moten yang menyumbang 22 poin.

Jeff Withey turut memberikan kontribusi penting lewat raihan 11 poin dan 11 rebound.

Dari jajaran pemain lokal, Andakara Prastawa juga bermain apik setelah finis 13 angka.

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Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 atas Bogor Hornbills dalam dalam sistem best of five series.

Rencananya laga keempat final IBL 2026 akan kembali digelar di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Jumat (26/6/2026) mendatang.