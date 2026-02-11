IBL 2026: Rashad Vaughn Bantu Kesatria Bengawan Solo Lumat Dewa United Banten
jpnn.com - Tim basket Kesatria Bengawan Solo (KBS) membuka pekan keenam IBL 2026 dengan kemenangan atas Dewa United Banten.
Berlaga di Sritex Arena, Solo, Rabu (11/2/2026), skuad asuhan Anthony Garbelotto menang dengan skor 95-84.
Pada pertandingan ini, KBS memanfaatkan kondisi lawan yang hanya bisa memainkan satu pemain asing.
Dewa United hanya membawa D. J. Cooper seusai Joshua Ibarra mengalami cedera di bagian telapak tangan.
Adapun Jordan Adams masih menepi karena tengah menjalani pemulihan cedera pinggang.
Kesatria Bengawan Solo memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan pertahanan Dewa United sejak awal.
Pada first half, Avan Seputra dan kolega mampu unggul 54–42.
Memasuki kuarter ketiga, permainan KBS sempat melorot sehingga Dewa United mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 67–73.
Rashad Vaughn membantu Kesatria Bengawan Solo raih kemenangan ketiga di IBL 2026 atas Dewa United Banten, Rabu (11/2)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jalen Jones Bawa SM Bandung Gagalkan Ambisi Hangtuah Jakarta Curi Kemenangan
- Sapu Bersih Tujuh Kemenangan, Pelita Jaya Enggan Jemawa di IBL 2026
- Kenapa Ivar Jenner Tinggalkan Eropa? Jawabannya Ada di Dewa United
- Dewa United Mendapatkan Ivar Jenner, Ada yang Mengejutkan
- Ivar Jenner Akhiri Kontrak dari FC Utrecht, Siap Bergabung dengan Dewa United atau Persija?
- Persebaya vs Dewa United: Riekerink Ungkap Perubahan Strategi setelah Ada Kartu Merah