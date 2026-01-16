IBL 2026: Tangerang Hawks Kehilangan Kendali, Bogor Hornbills Menang Tipis
jpnn.com - Tangerang Hawks Basketball harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Bogor Hornbills pada lanjutan IBL 2026.
Bermain di GOR Laga Tangkas, Jumat malam (16/1/2026), Hawks takluk tipis 67-69 dari tuan rumah.
Kekalahan tersebut menjadi yang kedua bagi Hawks dari tiga laga awal musim.
Sementara itu, hasil ini terasa spesial bagi Hornbills karena menjadi kemenangan kandang perdana mereka musim ini.
Hawks sejatinya tampil solid di paruh pertama dan sempat memimpin hingga selisih dua digit poin.
Namun, dominasi tersebut perlahan memudar selepas jeda, seiring meningkatnya agresivitas permainan Hornbills, khususnya melalui tembakan jarak jauh.
Perubahan momentum terlihat di kuarter ketiga. Tripoin Antoni Erga membuat kedudukan kembali seimbang 40-40 dan membuka jalan kebangkitan Bogor Hornbills.
Sejak saat itu, pertandingan berlangsung ketat hingga memasuki kuarter keempat.
Tangerang Hawks Basketball harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Bogor Hornbills pada lanjutan IBL GoPay 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Vander Blue Memble Saat Hangtuah Jakarta Keok dari Dewa United
- Upaya Satria Muda Bandung Menguatkan Kesehatan dan Performa Pemain
- IBL 2026: Keganasan Jalen Jones Antar Satria Muda Bandung Tekuk Satya Wacana
- Crystalin Tegaskan Komitmen Jangka Panjang Dukung Basket Nasional Lewat IBL
- Aplikasi GoPay Hadirkan Fitur Indonesian Basketball League
- Hangtuah Jakarta Percaya Diri Menjelang Lawan Dewa United Banten