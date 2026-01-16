IBL 2026: Tangerang Hawks Kehilangan Kendali, Bogor Hornbills Menang Tipis

menu
Duel Bogor Hornbills (jersei hijau) vs Tangerang Hawks (jersei kuning) pada lanjutan IBL 2026. Foto: IBL.

jpnn.com - Tangerang Hawks Basketball harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Bogor Hornbills pada lanjutan IBL 2026.

Bermain di GOR Laga Tangkas, Jumat malam (16/1/2026), Hawks takluk tipis 67-69 dari tuan rumah.

Kekalahan tersebut menjadi yang kedua bagi Hawks dari tiga laga awal musim.

Sementara itu, hasil ini terasa spesial bagi Hornbills karena menjadi kemenangan kandang perdana mereka musim ini.

Hawks sejatinya tampil solid di paruh pertama dan sempat memimpin hingga selisih dua digit poin.

Namun, dominasi tersebut perlahan memudar selepas jeda, seiring meningkatnya agresivitas permainan Hornbills, khususnya melalui tembakan jarak jauh.

Perubahan momentum terlihat di kuarter ketiga. Tripoin Antoni Erga membuat kedudukan kembali seimbang 40-40 dan membuka jalan kebangkitan Bogor Hornbills.

Sejak saat itu, pertandingan berlangsung ketat hingga memasuki kuarter keempat.

