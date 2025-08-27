menu
JPNN.com » Olahraga » Basket » IBL All Indonesia 2025: Skuad Muda Dewa United Hancurkan Pelita Jaya

IBL All Indonesia 2025: Skuad Muda Dewa United Hancurkan Pelita Jaya

IBL All Indonesia 2025: Skuad Muda Dewa United Hancurkan Pelita Jaya
Pemain Dewa United Banten, Bryan Korisano saat berlaga pada ajang IBL All Indonesia 2025 melawan Pelita Jaya di GOR Manahan, Solo, Selasa (26/8). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten membuat kejutan dengan tembus final IBL All Indonesia 2025.

Kepastian tersebut didapatkan Patrick Nikolas dan kolega setelah mengalahkan Pelita Jaya dengan skor 71-63 di GOR Manahan, Solo, Selasa (26/8).

Pada pertandingan ini sejatinya tim berjuluk Anak Dewa itu mengawali laga dengan tertinggal 32-39 di first half.

Setelah jeda permainan Dewa United meningkat dengan memangkas jarak menjadi 54-55.

Baru pada kuarter pemungkas juara bertahan IBL tersebut tancap gas untuk akhirnya unggul dengan margin delapan angka.

Bintang kemenangan Dewa United di laga tersebut yakni Bryan Korisano dengan raihan 16 poin.

Patrick Nikolas menambahkan di belakang Bryan dengan tambahan 11 poin.

Pelatih Dewa United, Ramiro Diaz Cuello mengungkapkan bahwa anak asuhannya bermain tanpa beban melawan Pelita Jaya.

