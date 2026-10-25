IBL All Indonesian 2026, Momentum Pebasket Lokal Membuktikan Kualitas

jpnn.com - IBL All Indonesian 2026 kembali digelar sebagai wadah bagi pebasket lokal untuk menunjukkan kemampuan dan menjadi aktor utama.

Turnamen tersebut dibuka di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Sabtu (24/10/2026), dengan menghadirkan empat pertandingan.

Memasuki edisi ketiga, IBL All Indonesian 2026 mengusung semangat “Our Game, Our Turn”. Tema tersebut memberikan kesempatan kepada para pemain lokal untuk menunjukkan kualitas mereka.

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Selain itu, turnamen ini menjadi ajang bagi klub untuk mempersiapkan kekuatan menjelang kompetisi IBL musim 2027.

Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah mengungkapkan bahwa turnamen ini bukan sekadar ajang untuk memperebutkan gelar juara. Menurutnya, kompetisi tersebut juga menjadi momentum penting dalam pengembangan pemain basket lokal Indonesia.

“IBL All Indonesian 2026 ini kami hadirkan sebagai panggung bagi pemain lokal Indonesia. Banyak klub mempersiapkan pemain-pemain muda untuk menghadapi IBL musim 2027,” ujar Junas.

“Melalui turnamen ini, klub memiliki kesempatan untuk mencoba komposisi tim sekaligus melihat perkembangan para pemain mudanya,” imbuhnya.

Junas mengatakan seluruh tim memanfaatkan IBL All Indonesian Cup 2026 untuk membangun kekuatan menjelang musim kompetisi 2027.