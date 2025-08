IBL All Indonesian Cup 2025 Siap Panaskan Solo, Pemain Lokal Ambil Alih Panggung

jpnn.com - Ajang IBL All Indonesian Cup 2025 akan bergulir mulai 16 Agustus di GOR Manahan, Solo.

Direktur Utama IBL Junas Mirardiarsyah menyebut turnamen yang memperebutkan Piala Menpora RI ini akan menjadi panggung bagi para pemain lokal.

"Para pemain lokal sudah memberikan kontribusi besar musim lalu, terlihat dari banyaknya rekor individu yang mereka torehkan."

"Pada turnamen ini, peran mereka akan makin besar karena tidak ada pemain asing maupun heritage," ujar Junas.

IBL All Indonesian Cup 2025 tetap bergengsi karena tim-tim kuat seperti Dewa United Banten, Pelita Jaya, dan Satria Muda Bandung akan menurunkan skuad terbaiknya.

Pada kesempatan kali ini, 13 tim dibagi ke dalam dua grup. Nantinya, dua tim teratas akan melangkah ke babak berikutnya.

Menarik ditunggu ajang IBL All Indonesia Cup 2025 yang tahun lalu digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Pelita Jaya menjadi juara setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina dengan skor 2-1 dalam sistem best of three series.(ibl/mcr16/jpnn)