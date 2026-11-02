IBL All Indonesian Cup 2026 Berakhir, Timnas Basket Indonesia Punya Agenda Penting
jpnn.com - Agenda Timnas basket putra Indonesia akan berlanjut setelah para pemain menyelesaikan penampilan di IBL All Indonesian Cup 2026.
Satria Muda Bandung berhasil merebut gelar juara setelah mengalahkan Dewa United Banten dengan skor 77-75 di GOR Laga Tangkas, Minggu (1/11).
Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Kota Kembang itu setelah pada edisi 2025 juga mengalahkan Dewa United.
Setelah turnamen berakhir, para pemain dijadwalkan mendapat libur selama beberapa hari sebelum kembali menjalani pemusatan latihan di Jakarta.
Timnas basket putra Indonesia akan mengikuti ronde kedua Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Mongolia pada 26-29 November mendatang.
Dalam ajang tersebut, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Mongolia pada 26 November, Thailand (27 November), dan Fiji (29 November).
Hingga kini, Badan Tim Nasional (BTN) belum menentukan komposisi pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan.
Jajaran kepengurusan tampaknya masih melakukan negosiasi untuk mendatangkan pelatih baru setelah David Singleton memilih menangani Dewa United Banten.
Agenda Timnas basket putra akan berlanjut setelah para pemain tampil pada IBL All Indonesian Cup 2026
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