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IBL All Indonesian 2026: Dewa United Kirim Pesan Peringatan Seusai Tekuk Pelita Jaya

IBL All Indonesian 2026: Dewa United Kirim Pesan Peringatan Seusai Tekuk Pelita Jaya
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Pebasket Kennie Elbert Kristanto saat berlaga pada ajang IBL All Indonesian Cup 2026 bersama Dewa United Banten di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Sabtu (24/10). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - BOGOR - Dewa United Banten mengawali IBL All Indonesian 2026 dengan kemenangan melawan Pelita Jaya.

Berlaga di GOR Laga Tangkas, Sabtu (24/10) tim berjuluk Anak Dewa itu menang dengan skor 61-59.

Pelatih Dewa United Yurifan Hosen mengaku puas dengan performa anak asuhannya.

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Pada laga ini Kaleb Ramot Gemilang dan kolega tampil solid dalam bertahan sehingga menyulitkan para pemain Pelita Jaya mencetak angka.

Bahkan di dua kuarter tim asuhan Johannis Winar itu hanya mampu cetak 15 poin.

“Dewa United mengandalkan bertahan dengan baik. Kami mencoba selalu siap dalam kondisi tertekan sekali pun,” ujar Hosen.

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“Kalian tahu kondisinya di kuarter keempat terlalu banyak turnover yang tidak perlu sehingga mereka bisa melakukan fast break,” imbuhnya.

Pada laga ini Dio Tirta menjadi pendulang angka terbanyak dengan 19 angka.

Dewa United Banten mengawali IBL All Indonesian 2026 dengan kemenangan melawan Pelita Jaya

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