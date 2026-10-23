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IBL All Indonesian Cup 2026 Jadi Ujian Hangtuah JG Liem, Bombom Ingatkan Anak Asuhnya

IBL All Indonesian Cup 2026 Jadi Ujian Hangtuah JG Liem, Bombom Ingatkan Anak Asuhnya
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Pebasket Hangtuah JG Liem Jakarta Matthew Bryan Maranata saat berlaga pada ajang IBL All Indonesian Cup 2025 di Solo. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Hangtuah JG Liem Jakarta pantang meremehkan Satya Wacana Salatiga pada laga pembuka IBL All Indonesian Cup 2026.

Pelatih Hangtuah Yohanes Kristian menilai Satya Wacana berpeluang membuat kejutan jika tim asuhannya lengah.

Apalagi, Hangtuah belum mengetahui secara pasti kekuatan Satya Wacana setelah tim tersebut ditinggal sejumlah pemain senior, seperti Henry Cornelis Lakay.

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“Terpenting jangan pernah meremehkan siapa pun. Kami tidak menganggap lawan terlalu kuat ataupun terlalu lemah. Bagi kami, semua tim sama dan harus dihadapi dengan serius,” ujar pria yang akrab disapa Bombom itu.

Sejalan dengan pelatihnya, pemain Hangtuah Hans Abraham juga menilai Satya Wacana berpotensi merepotkan timnya.

Karena itu, mantan penggawa Prawira Bandung dan Bogor Hornbills tersebut meminta rekan-rekannya untuk tetap waspada.

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“Kalau dari kami, semuanya tetap berangkat dari posisi yang sama, nol-nol. Semua tim setara. Kami juga memiliki banyak pemain muda, jadi tidak bisa dianggap remeh,” ujar Hans.

“Selain itu, kami belum bisa melihat secara langsung bagaimana peta kekuatan lawan. Karena itu, kami tetap harus fokus pada persiapan tim sendiri.”

Hangtuah JG Liem Jakarta pantang meremehkan Satya Wacana Salatiga pada laga pembuka IBL All Indonesia Cup 2026

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