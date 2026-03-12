IBL All Star 2026 Sajikan Duel Seru Andakara Prastawa Melawan Yudha Saputera

jpnn.com - Ajang IBL All Star 2026 akan menyajikan duel menarik antara Andakara Prastawa dengan Yudha Saputera.

Keduanya didapuk sebagai kapten yang akan memilih masing-masing sembilan pemain lokal serta tiga pemain asing untuk memperkuat timnya.

Sementara itu, untuk pemilihan pelatih, Yudha akan mendapatkan kesempatan lebih dahulu setelah meraih suara terbanyak.

Ajang IBL All Star 2026 rencananya digelar 11 April mendatang di Bandung Arena, Jawa Barat.

Penggemar bola basket tentu menantikan ajang tersebut mengingat Kota Kembang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan basket di Tanah Air.

Selain laga All Star, acara ini juga akan dimeriahkan dengan dunk contest, three-point contest, dan skill challenge.

Menarik ditunggu ajang IBL All Star 2026 yang tahun ini akan digelar di Bandung setelah beberapa musim berlangsung di ibu kota.(mcr16/jpnn)

Daftar Pemain IBL All Star 2026

Back Court