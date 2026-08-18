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IBL: Coach Bombom Kembali Tangani Hangtuah, Bawa Misi Besar Bersama Pemain Muda

IBL: Coach Bombom Kembali Tangani Hangtuah, Bawa Misi Besar Bersama Pemain Muda
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Raden Yohanes Kristian saat menangani Hangtuah Jakarta pada IBL 2024. Foto: Instagram/@nes_bom

jpnn.com - Hangtuah Basketball melakukan perombakan besar untuk menatap IBL All Indonesia 2026.

Tim berjuluk The FigHTers itu mulai menyusun kekuatan baru setelah melepas sejumlah pemain dan pelatih untuk menghadapi turnamen yang hanya diikuti pemain lokal tersebut.

Manajemen Hangtuah Basketball kini menunjuk Raden Yohanes Kristian sebagai interim head coach.

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Pelatih yang akrab disapa Coach Bombom tersebut mendapat tugas memimpin persiapan Althof Satrio dan kolega menghadapi IBL All Indonesia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.

Coach Bombom mengaku senang kembali mendapatkan kepercayaan dari manajemen Hangtuah Basketball.

Dengan mayoritas pemain muda, dirinya tertantang membawa The FigHTers meraih prestasi

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"Hal baru yang saya tawarkan ialah menaikkan jam terbang pemain-pemain muda yang sudah ada di dalam tim ini." 

"Kami juga akan merekrut sejumlah pemain muda berpengalaman untuk menjadi fondasi utama tim Hangtuah," ujar Yohanes Kristian.

Tim Hangtuah Basketball melakukan perombakan besar menatap IBL All Indonesia 2026 dengan menunjuk Raden Yohanes Kristian sebagai interim head coach

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