IBL dan Perbasi Gandeng BNN untuk Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

jpnn.com - Langkah konkret diambil IBL dan DPP Perbasi dengan menggandeng BNN untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Musim lalu tercatat pemain asing Tangerang Hawks, Jarred Shaw ditangkap seusai menerima paket narkoba jenis delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC).

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, menegaskan komitmen liga untuk terus menghadirkan kompetisi yang tidak hanya profesional, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial.

IBL siap bekerja sama dengan BNN dan Perbasi dalam program edukasi, kampanye kesadaran publik, proses sosialisasi, serta langkah preventif lainnya terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan basket.

Kepala BNN, Suyudi Ario Seto mengapresiasi atas inisiatif IBL yang berkomitmen menciptakan ekosistem olahraga basket yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba.

Pria kelahiran 14 Juli 1973 itu menilai olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter positif generasi muda, sehingga seluruh lingkungan pendukungnya harus dijaga dengan serius.

Sinergi antara BNN, Perbasi, dan IBL ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam membangun budaya olahraga yang bersih dan sehat.

Kunjungan ini juga menjadi awal dari rangkaian kolaborasi berkelanjutan untuk mendukung pembinaan atlet dan komunitas basket agar tetap berada dalam lingkungan yang positif.