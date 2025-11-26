menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » IBL dan Perbasi Gandeng BNN untuk Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

IBL dan Perbasi Gandeng BNN untuk Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

IBL dan Perbasi Gandeng BNN untuk Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kunjungan DPP Perbasi dengan IBL ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Cawang. Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com - Langkah konkret diambil IBL dan DPP Perbasi dengan menggandeng BNN untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Musim lalu tercatat pemain asing Tangerang Hawks, Jarred Shaw ditangkap seusai menerima paket narkoba jenis delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC).

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, menegaskan komitmen liga untuk terus menghadirkan kompetisi yang tidak hanya profesional, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial.

Baca Juga:

IBL siap bekerja sama dengan BNN dan Perbasi dalam program edukasi, kampanye kesadaran publik, proses sosialisasi, serta langkah preventif lainnya terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan basket. 

Kepala BNN, Suyudi Ario Seto mengapresiasi atas inisiatif IBL yang berkomitmen menciptakan ekosistem olahraga basket yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba.

Pria kelahiran 14 Juli 1973 itu menilai olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter positif generasi muda, sehingga seluruh lingkungan pendukungnya harus dijaga dengan serius.

Baca Juga:

Sinergi antara BNN, Perbasi, dan IBL ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam membangun budaya olahraga yang bersih dan sehat.

Kunjungan ini juga menjadi awal dari rangkaian kolaborasi berkelanjutan untuk mendukung pembinaan atlet dan komunitas basket agar tetap berada dalam lingkungan yang positif.

Langkah konkret diambil IBL dan DPP Perbasi dengan menggandeng BNN untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI