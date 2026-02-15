IBL: Jordan Ivy-Curry Meledak, Antar Satria Muda Bandung Tekuk Kesatria Bengawan Solo

jpnn.com - Pebasket Satria Muda Bandung Jordan Ivy-Curry tampil moncer saat berlaga di IBL 2026 melawan Kesatria Bengawan Solo.

Berlaga di Bandung Arena, Sabtu (14/2/2026), pemain kelahiran 14 Maret 2002 itu mendulang 28 poin untuk membawa SM menang telak dengan skor 96-64.

Ivy-Curry mengaku senang bisa membantu timnya meraih kemenangan kedelapan musim ini.

Sepanjang laga, pemain asal Texas tersebut tampil luar biasa dengan mencatatkan persentase tembakan tiga angka mencapai 80 persen (4/5).

Penampilan tersebut mengingatkan penggemar pada performa Ivy-Curry saat masih membela UCF Knights di ajang NCAA.

"Kami tahu ini pertandingan penting dan semua pemain sudah memberikan yang terbaik di lapangan."

"Kami bermain sebagai satu tim, saling percaya, dan itu yang membuat perbedaan hari ini," ungkap alumni University of Central Florida itu.

Penampilan Jordan Ivy-Curry membuat penggemar Satria Muda berharap manajemen tetap memberinya kesempatan hingga akhir musim.