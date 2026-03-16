IBL Pastikan Ajang All Star 2026 di Bandung Bakal Tetap Semarak

Ilustrasi IBL All Star 2026 yang akan berlangsung di Bandung Arena pada 11 April mendatang. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ajang IBL All Star 2026 di Bandung bakal tetap semarak dengan beragam hiburan yang disajikan.

Dirut IBL Junas Miradiarsyah mengungkapkan publik kota Kembang tetap bisa menyaksikan selebritas ibu kota manggung dan bermain di Bandung Arena.

“Kami ingin agar IBL All-Star ini dihibur oleh musik yang bukan hanya dari daerah tertentu, tetapi dari berbagai wilayah di Tanah Air,” ujar dia.

“Salah satu yang akan tampil mengisi hiburan ada penyanyi Adrian Khalif," ujar Junas.

Publik awalnya meragukan ajang IBL All Star 2026 mengingat diselenggarakan di Bandung setelah sebelumnya dalam dua musim terakhir di Jakarta.

Animo penggemar untuk menyaksikan acara All Star tetap tinggi terbukti jumlah tiket yang dijual sudah laku terjual.

Kini IBL tinggal fokus untuk bisa menyajikan acara yang menghibur mengingat ekspektasi penggemar tinggi pada All Star tahun ini.

“Ajang IBL All Star 2026 nantinya pemain yang tampil merupakan pilihan para fan. Untuk itu, kami akan membuat menghibur para penggemar yang datang,” ujar Junas.

