IBL Pastikan Ajang All Star 2026 di Bandung Bakal Tetap Semarak
jpnn.com, JAKARTA - Ajang IBL All Star 2026 di Bandung bakal tetap semarak dengan beragam hiburan yang disajikan.
Dirut IBL Junas Miradiarsyah mengungkapkan publik kota Kembang tetap bisa menyaksikan selebritas ibu kota manggung dan bermain di Bandung Arena.
“Kami ingin agar IBL All-Star ini dihibur oleh musik yang bukan hanya dari daerah tertentu, tetapi dari berbagai wilayah di Tanah Air,” ujar dia.
“Salah satu yang akan tampil mengisi hiburan ada penyanyi Adrian Khalif," ujar Junas.
Publik awalnya meragukan ajang IBL All Star 2026 mengingat diselenggarakan di Bandung setelah sebelumnya dalam dua musim terakhir di Jakarta.
Animo penggemar untuk menyaksikan acara All Star tetap tinggi terbukti jumlah tiket yang dijual sudah laku terjual.
Kini IBL tinggal fokus untuk bisa menyajikan acara yang menghibur mengingat ekspektasi penggemar tinggi pada All Star tahun ini.
“Ajang IBL All Star 2026 nantinya pemain yang tampil merupakan pilihan para fan. Untuk itu, kami akan membuat menghibur para penggemar yang datang,” ujar Junas.
IBL memastikan bahwa ajang All Star 2026 di Bandung pada 11 April mendatang bakal tetap semarak dengan beragam hiburan yang disajikan.
- Belasan Bangunan di Pasar Sehat Soreang Ambruk, Polisi Selidiki Penyebabnya
- Belasan Ruko di Pasar Sehat Soreang Ambruk, 1 Orang Tewas Tertimbun
- IBL 2026: Pelita Jaya Terlalu Tangguh! Pacific Caesar Tak Berkutik di Kuningan
- Polisi Tangkap 6 Debt Collector Pengeroyok Warga di Jalan BKR Bandung
- Libur Lebaran 2026, Kapolda Jabar Wanti-wanti Soal Pungli Parkir dan Tiket Wisata
- IBL All Star 2026 Sajikan Duel Seru Andakara Prastawa Melawan Yudha Saputera