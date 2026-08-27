IBS 2026: 40 Negara Berkumpul Bahas Masa Depan Ekosistem Baterai

jpnn.com, JAKARTA - International Battery Summit (IBS) 2026 resmi digelar di JiExpo Convention Centre & Theatre, Jakarta Pusat, sebagai wadah percepatan transisi energi global.

Pameran yang berlangsung pada 26-28 Agustus 2026 ini memfokuskan pembahasan pada perkembangan ekosistem baterai serta eknologi penyimpanan energi.

Pameran yang diinisiasi National Battery Research Institute (NBRI) bersama Pamerindo Indonesia dan Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia tersebut hadir sebagai ruang pertemuan berbagai pihak.

Adapun di antaranya pemerintah, industri, akademisi, hingga investor internasional.

Founder NBRI sekaligus Chair of IBS 2026, Evvy Kartini, menyebutkan pertukaran pengalaman internasional menjadi elemen krusial dalam forum ini.

Evvy menyebut pihaknya ingin menghadirkan platform bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi praktik terbaik dalam industri energi terbarukan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi dan daya saing Indonesia dalam peta ekosistem baterai global.

"Karena itu, hari ini telah berkumpul perwakilan 40 negara, 174 asosiasi dan perusahaan, 66 universitas, dan 41 agensi pemerintahan pada IBS 2026," kata Evvy di JiExpo, Rabu (26/8).