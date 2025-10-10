menu
Ibu & Bayinya Ditemukan Meninggal di Terminal Bus Kalideres Jakbar

Ilustrasi meninggal dunia. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Seorang ibu dan bayi laki-lakinya ditemukan meninggal dunia dalam kamar mandi musala Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (9/10).

“Korban berinisial H (38) ditemukan tewas bersama bayi laki-lakinya," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).

Reonald menjelaskan peristiwa tersebut berawal saat saksi berinisial T, melihat korban masuk ke toilet umum yang posisinya bersebelahan dengan musala.

Tidak lama kemudian saksi melihat korban keluar dari kamar mandi sambil mendorong keranjang sampah.

Kemudian, keranjang tersebut diletakkan di samping musala.

Lalu, korban masuk ke dalam musala yang tak jauh dari kamar mandi umum.

"Selanjutnya, sekitar pukul 13.30 WIB, ada seorang warga masuk ke dalam musala dan melihat korban tergeletak dengan penuh darah di daerah kaki," kata Reonald.

Korban diduga meninggal dunia karena kehabisan darah saat melahirkan. "Selanjutnya korban dibawa ke RS Polri untuk dilakukan visum. Saat ini kasus tersebut ditangani oleh Polsek Kalideres," katanya. (antara/jpnn)

Seorang ibu dan bayinya ditemukan meninggal dunia di Terminal Bus Kalideres, Jakbar. Ini kata polisi.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

