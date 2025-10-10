Ibu dan Bayinya Ditemukan Tewas di Kamar Mandi Terminal Bus Kalideres, Diduga Kehabisan Darah
jpnn.com, JAKARTA - Seorang ibu dan bayinya ditemukan tewas di dalam kamar mandi musala Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, pada Kamis (9/10).
Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan korban berinisial H, 38, dan bayinya berjenis kelamin laki-laki.
"Keduanya ditemukan tewas di dalam kamar mandi," kata Reonald dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Reonald menjelaskan peristiwa tersebut berawal saat saksi berinisial T, melihat korban masuk ke toilet umum yang posisinya bersebelahan dengan musala.
"Tidak lama kemudian saksi melihat korban keluar dari kamar mandi sambil mendorong keranjang sampah," katanya.
Kemudian keranjang tersebut diletakkan di samping musala, lalu korban masuk ke dalam musala yang tak jauh dari kamar mandi umum.
"Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, ada seorang warga masuk ke dalam musala dan melihat korban tergeletak dengan penuh darah di daerah kaki," kata Reonald.
Korban diduga meninggal dunia karena kehabisan darah saat melahirkan.
