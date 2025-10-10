menu
Ibu Hamil dan Balita Akan Tetap Dapat MBG Semasa Libur Sekolah
Pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). FOTO: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menekankan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita penerima MBG yang tergabung dalam Kelompok B3 tidak akan terpengaruh kalender pendidikan maupun musim liburan.

Dadan menekankan pentingnya menjaga kontinuitas layanan gizi bagi kelompok rentan tersebut.

Menurut Dadan, urgensi pemenuhan gizi bagi kelompok ini berbeda dengan anak usia sekolah.

Oleh karena itu, pelayanan harus terus berjalan tanpa jeda demi kesehatan jangka panjang.

“Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus," ujar Dadan, Senin (29/12).

Pihak BGN menilai kelompok ini sangat krusial karena sedang berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Fase ini dianggap sebagai masa emas pertumbuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya.

Dadan mengingatkan waktu untuk intervensi ini sangat terbatas, sehingga pihaknya berupaya maksimal agar masa krusial ini tidak terlewatkan.

