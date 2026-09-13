Ibu Hamil di Gaza Tewas Akibat Tembakan Militer Israel

jpnn.com - GAZA - Seorang wanita Palestina bernama Iman Shalouf yang tengah hamil meninggal dunia pada Sabtu (12/9), setelah ditembak pasukan Israel di sebelah selatan Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan.

Koresponden WAFA melaporkan bahwa Iman Shalouf dan janinnya meninggal dunia karena luka yang diderita akibat tembakan pasukan Israel tiga hari lalu.

Sejak gencatan senjata berlaku pada 11 Oktober 2025 lalu, jumlah korban tewas akibat serangan Israel meningkat menjadi 1.359 orang, dengan 4.571 warga Palestina terluka dan 831 jenazah telah dievakuasi.

Ratusan korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan, karena tim ambulans dan tim penyelamat masih belum dapat menjangkau mereka.

Selain itu, jumlah korban tewas akibat perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza hingga kini telah meningkat menjadi 73.670, dengan 174.682 warga Palestina terluka, sejak 7 Oktober 2023. (antara/jpnn)