Ibu-Ibu dan Remaja Putri Berpakaian Tidur pun Ikut Menjarah di Rumah Eko Patrio

jpnn.com - JAKARTA - Entah apa yang ada di pikiran dan bagaimana perasaan anggota DPR RI dari PAN Eko Patrio saat ini.

Rumah yang konon miliknya di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8) malam.

Itu buntut dari demo yang berlangsung di kawasan pusat ibu kota dalam tiga hari belakangan ini.

Awak Antara yang berada di lokasi menyaksikan sejumlah perabotan rumah tangga, pakaian, hingga barang elektronik tampak berserakan, lantai rumah itu penuh serpihan kaca pintu dan jendela yang pecah dilempar benda keras.

Beberapa orang terlihat membawa kursi, lampu, kursi, koper, speaker studio dan kasur keluar dari rumah yang disebut milik Eko, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.

Sejumlah kucing peliharaan ikut dibawa oleh massa yang masuk ke dalam rumah. "Kucing mau saya adopsi," kata salah seorang warga sambil menggendong seekor kucing anggora yang diambilnya dari dalam kandang di basement rumah.

Petugas keamanan dan aparat berpakaian loreng lengkap yang bersiaga di luar dan dalam rumah tampak tak bisa berbuat banyak ketika orang-orang terus berdatangan.

Demonstran yang mendatangi rumah yang konon milik Eko itu tak hanya yang mukanya cemong pasta gigi, tetapi juga ada kalangan pria berpakaian modis membawa mobil.