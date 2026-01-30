Ibu-Ibu Wajib Tahu! Ini Daftar Menu 'Ajaib' untuk Anak Agar Tidak Gampang Sakit Selama Musim Banjir

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menekankan pentingnya meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan vitamin D selama musim penghujan.

Langkah ini diperlukan mengingat berkurangnya paparan sinar matahari alami yang menjadi sumber utama sintesis vitamin D dalam tubuh.

Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Prof. Dr. dr. Anggraini Alam, Sp.A, Subsp. IPT(K), menjelaskan bahwa vitamin D memiliki peran krusial dalam meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta mendukung fungsi otot di tengah cuaca ekstrem.

Ia menyampaikan bahwa asupan vitamin D alami dari sinar matahari bisa berkurang selama musim hujan, jadi perlu ditambah dengan mengonsumsi makanan sumber vitamin D.

"Seperti kuning telur, hati sapi, kemudian ikan laut seperti tuna, makarel, sarden, kemudian salmon itu bisa bantu. Dan belum lagi, susu, yoghurt, sereal itu juga ada," katanya.

Saat hujan turun terus menerus sehingga susah mendapatkan paparan sinar matahari langsung, ia mengatakan, suplemen vitamin D dengan dosis 400 IU sampai maksimal 1.000 IU dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin D.

Baca Juga: Dokter Anak Sebut Kurang Vitamin D Bisa Picu Stunting hingga Autisme

Prof. Anggraini mengatakan bahwa waktu terbaik untuk mendapatkan asupan vitamin D alami dari sinar matahari adalah pada pagi sampai siang hari.

"Jadi, yang namanya gelap, mendung, asalkan enggak hujan, itu mudah-mudahan masih ada kok sebetulnya sinar mataharinya, yang bisa bantu vitamin D," katanya.