Ibu Kembali Menyatukan Iwan Fals dan Ebiet G. Ade

jpnn.com, JAKARTA - Dua musisi legendaris, Iwan Fals dan Ebiet G. Ade, kembali bersatu untuk menyuarakan makna mendalam lewat lagu berjudul Ibu.

Karya dari Iwan Fals itu dirilis di bawah naungan Musica Studios dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital mulai 3 November 2025.

Ibu melengkapi duet epik Iwan Fals dan Ebiet G Ade sebelumnya, Titip Rindu Buat Ayah dari Ebiet G. Ade, yang dirilis pada 2 September 2025 lalu.

Duet Ibu hadir sebagai pengingat abadi akan pentingnya sosok Ibu, yang disebut sebagai energi hidup dan penjaga kehidupan. Lagu Ibu pertama kali diciptakan oleh Iwan Fals pada 1977, saat masih remaja dan tinggal jauh dari rumah.

"Ini lagu lama sebenarnya, dari tahun '77 saya buat. Lagu ini tercipta karena ada satu momen saya kangen banget sama Ibu, kangen saja gitu. Dari situ akhirnya jadilah lagu ini," ungkap Iwan Fals.

Kolaborasi tersebut memperkaya makna lagu, terutama dengan hadirnya Ebiet G. Ade yang memberikan perspektif emosionalnya, mengingat mendiang ibunda.

"Lagu ini merepresentasikan tentang betapa sosok Ibu rela berkorban untuk memperjuangkan kebutuhan anak-anaknya. Jadi, saya sangat terharu dengan isi dari lagu ini," ujar Ebiet G. Ade.

Kehadiran lagu Ibu versi baru ini makin mengukuhkan posisi Iwan Fals dan Ebiet G. Ade sebagai penyampai pesan untuk keluarga.