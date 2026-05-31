Ibu Muda di Konsel Tewas Diduga Dibunuh, Tubuh Penuh Luka

jpnn.com, KENDARI - Ibu rumah tangga berinisial AS (24 tahun) ditemukan tewas di dalam rumahnya Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga di kawasan BTN Rezky, Desa Ambepua, Kecamatan Ranomeeto, Konsel, dalam kondisi penuh luka memar, Sabtu (30/5).

“Korban AS ditemukan dengan luka memar di beberapa bagian tubuh serta mengalami patah tulang pada lengan tangan” kata Kepala Satreskrim Polresta Kendari AKP Welliwanto Malau saat dihubungi, Minggu.

Dia menyebutkan berdasarkan pemeriksaan awal tim medis dan penyidik menemukan sejumlah luka fisik yang tersebar pada area wajah lengan bahu hingga paha korban.

Saat ditemukan meninggal dunia di dalam kamar korban didapati sedang bersama anaknya yang masih berusia sekitar dua tahun.

"Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban diduga kuat sempat terlibat cekcok atau pertengkaran rumah tangga dengan suaminya pada Jumat (29/5) malam," ujarnya.

Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kata dia, personel Satreskrim Polresta Kendari telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

“Jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Kendari untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya” sebut Welliwanto.