Ibu Muda di Konsel Tewas Mengenaskan, Suaminya Diamankan
jpnn.com - Seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial AS (24) ditemukan tewas mengenaskan dalam rumahnya di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).
Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab tewasnya ibu muda tersebut.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Kendari AKP Welliwanto Malau menyebut jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga di kawasan BTN Rezky, di Desa Ambepua Kecamatan Ranomeeto, Konsel.
Saat ditemukan pada Sabtu (30/5/2026, jasad korban dalam kondisi penuh luka memar.
"Korban AS ditemukan dengan luka memar di beberapa bagian tubuh serta mengalami patah tulang pada lengan tangan," kata Welliwanto, Minggu (31/5/2026).
Berdasarkan pemeriksaan awal tim medis dan penyidik, ditemukan sejumlah luka fisik yang tersebar pada area wajah lengan bahu hingga paha korban.
Saat korban ditemukan meninggal dunia, di dalam kamarnya didapati anaknya yang masih berusia sekitar dua tahun.
"Sebelum ditemukan meninggal dunia korban diduga kuat sempat terlibat cekcok atau pertengkaran rumah tangga dengan suaminya pada Jumat (29/5) malam," ujarnya.
