jpnn.com - Penyidik Polresta Tangerang menetapkan ibu muda berinisial AT (23) sebagai tersangka pembunuhan bayi yang baru dilahirkannya di sebuah rumah kontrakan, di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Septa Badoyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara, pemeriksaan saksi, serta mendalami hasil otopsi kematian anak kandungnya.

"Sudah kami tetapkan tersangka. Namun, tersangka tidak memungkinkan untuk ditahan karena kondisi medis, jadi, hanya kami wajibkan lapor," kata dia, Minggu (22/11/2026).

Meski berstatus tersangka, AT tidak menjalani penahanan di ruang tahanan kepolisian lantaran kondisi kesehatannya belum pulih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga berupaya menggugurkan kandungan secara sengaja dengan mengonsumsi obat misoprostol yang berfungsi merangsang atau mempercepat persalinan.

"Hasil pemeriksaan awal, semua dilakukan oleh ibu kandung bayi itu. Dia minum obat itu 10 butir dari e-commerce dengan harga Rp1 juta. Setelah melahirkan, tersangka memotong tali pusatnya menggunakan pisau," ujar Septa.

Konon, perbuatan tersebut dilatarbelakangi rasa sakit hati AT karena pacarnya enggan bertanggung jawab, perasaan malu atas kehamilan di luar nikah, serta rencana tersangka untuk bekerja ke luar negeri.

"Motif melakukan itu sakit hati karena pacarnya tidak mau tanggung jawab, serta malu atas kehamilannya. Dia juga ada rencana kerja ke luar negeri," katanya.