Ibu Prada Lucky Namo Dilindungi LPSK

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias (kiri) melakukan investigasi lapangan terkait kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. LPSK mengumpulkan informasi dari berbagai pihak di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 13–16 Agustus 2025. (ANTARA/HO-LPSK)

jpnn.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan dari ibunda mendiang Prada Lucky Chepril Saputra Namo, prajurit TNI AD asal Nusa Tenggara Timur yang diduga meninggal akibat dianiaya 20 seniornya.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyebut permohonan yang diajukan keluarga mencakup sejumlah bentuk perlindungan, mulai monitoring, pendampingan selama proses hukum berlangsung, pemulihan layanan psikologis, hingga layanan medis.

"Kami hadir di Kupang untuk memastikan hak-hak saksi dan keluarga korban terpenuhi. Tugas kami adalah mendengar langsung dari mereka serta memverifikasi perkembangan proses hukum,” ujar dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

LPSK telah mengambil langkah proaktif dalam merespons kasus kematian prajurit TNI AD tersebut.

Pada 13–16 Agustus 2025, LPSK terjun langsung ke Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, hingga Kota Kupang guna mengumpulkan informasi dari keluarga, saksi, dan aparat penegak hukum yang menangani kasus itu.

Susilaningtias menjelaskan dalam rangkaian investigasi lapangan, LPSK bertemu langsung dengan ibu Prada Lucky di Kupang dan beberapa saksi yang telah diperiksa Subdetasemen Polisi Militer (Subdenpom) Ende dan Denpom Kupang.

LPSK juga melakukan peninjauan lokasi kejadian untuk menggali keterangan tambahan serta memetakan potensi risiko bagi saksi maupun keluarga korban.

LPSK beri perlindungan kepada ibunda Prada Lucky Namo, prajurit TNI AD yang meninggal diduga dianiaya 20 seniornya.

