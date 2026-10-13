Ibu Rumah Tangga Mengaku Pengacara Menipu 10 Pencari Kerja

jpnn.com - SERANG - Satreskrim Polres Serang menangkap ibu rumah tangga (IRT) berinisial AS (37) terkait dugaan penipuan terhadap calon tenaga kerja.

Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan mengatakan pelaku menjanjikan kepada para korban bisa menyediakan pekerjaan di sebuah perusahaan di Kota Cilegon.

"Para korban akhirnya tertarik setelah tersangka menjanjikan pekerjaan sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut," ujar AKBP Andri, Senin (12/10).

Kepada para korban, AS mengaku berprofesi sebagai pengacara yang memiliki kedekatan dengan pihak perusahaan.

"Cara tersebut membuat para pekerja percaya hingga bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka yang disebut sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan," kata Andri.

Dia mengungkapkan besaran uang yang diserahkan kepada tersangka bervariasi mulai dari Rp13.000.000 sampai Rp33.000.000.

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"Jumlah korban yang sementara terdata ada sepuluh orang dengan total kerugiannya mencapai Rp223 juta," tutur Andri.

Kasatreskrim Polres Serang AKP Andi Kurniady Eka Setyabudi menuturkan bahwa tersangka dijerat Pasal 492 juncto Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.