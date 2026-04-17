Ibu yang Bayinya Nyaris Tertukar Melaporkan Perawat RSHS ke Polda Jabar

Nina Saleha (tengah) didampingi kuasa hukumnya, saat melaporkan kasus bayi nyaris tertukar di RSHS ke Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (17/4/2026). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Babak baru kasus bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin, Kota Bandung.

Ibu bayi, Nina Saleha, melaporkan suster berinisial N ke Polda Jawa Barat.

N merupakan suster yang diduga menyerahkan anaknya ke orang tak dikenal. Laporan sudah teregister dengan Nomor LP/B/684/4/2026/SPKT POLDA JABAR.

"Ibu Nina Saleha berniat untuk membuatkan LP terlapornya suster N," kata Kuasa Hukum Nina, Mira Widyawati, di Polda Jabar pada Jumat (17/4/026).

N dilaporkan melanggar Pasal 450 dan Pasal 452 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penculikan.

Hal itu didasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh korban dengan Direktorat PPA-PPO Polda Jabar.

"Barusan kami komunikasi konsultasi dulu dengan Direktorat PPA-PPO Polda Jabar dan direkomendasikan untuk langsung membuat laporan polisi," ucap dia.

Di lokasi yang sama, Nina berharap kasus yang menimpanya bisa diselidiki hingga tuntas oleh polisi.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

