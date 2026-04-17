Ibu yang Bayinya Nyaris Tertukar Melaporkan Perawat RSHS ke Polda Jabar
jpnn.com, BANDUNG - Babak baru kasus bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin, Kota Bandung.
Ibu bayi, Nina Saleha, melaporkan suster berinisial N ke Polda Jawa Barat.
N merupakan suster yang diduga menyerahkan anaknya ke orang tak dikenal. Laporan sudah teregister dengan Nomor LP/B/684/4/2026/SPKT POLDA JABAR.
"Ibu Nina Saleha berniat untuk membuatkan LP terlapornya suster N," kata Kuasa Hukum Nina, Mira Widyawati, di Polda Jabar pada Jumat (17/4/026).
N dilaporkan melanggar Pasal 450 dan Pasal 452 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penculikan.
Hal itu didasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh korban dengan Direktorat PPA-PPO Polda Jabar.
"Barusan kami komunikasi konsultasi dulu dengan Direktorat PPA-PPO Polda Jabar dan direkomendasikan untuk langsung membuat laporan polisi," ucap dia.
Di lokasi yang sama, Nina berharap kasus yang menimpanya bisa diselidiki hingga tuntas oleh polisi.
- Pengakuan Dirut RSHS Bandung soal Bayi Nyaris Tertukar, Bungkam Somasi
- Polda Jabar Janji Sikat Habis Warung Tramadol
- Polda Jabar Bongkar Peredaran OKT, Sebegini Barang Bukti yang Diamankan
- Ibu Bayi Pasien RSHS Bandung Murka
- Pria Tua di Sukabumi Ini Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Disabilitas
- Penjelasan MUI Jabar Soal Pembakaran Padepokan STJ di Tasikmalaya