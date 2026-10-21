Ibunda Berpulang Menjelang Ulang Tahunnya, Marsha Aruan: Itu Jalan Tuhan

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Duka cita tengah dirasakan oleh aktris Marsha Aruan setelah sang ibunda, Lisa Diana meninggal dunia.

Ibu Marsha Aruan itu mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (19/10) lalu.

Pemain film Ratu Dansa itu harus menerima kenyataan bahwa dirinya bakal merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada Sabtu (24/10) nanti tanpa kehadiran sang ibunda.

Baca Juga: Marsha Aruan Kenang Pesan Terakhir Sang Ibunda

Momen pergantian usia kali ini pun terasa sangat berbeda dan penuh emosional bagi sang aktris tanpa kehadiran ibunda di sisinya.

"Iya, lihat nanti lah pokoknya. Agak sedih juga karena berarti hari-hari, aduh, hari-hari terakhir sebelum aku birthday itu Bunda aku sudah meninggalkan kami semua," ujar Marsha Aruan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Meski demikian, dia berusaha untuk menerima kepergian sang ibunda.

Baca Juga: Curahan Hati Marsha Aruan Setelah Kepergian Ibunda

Marsha Aruan menyadari bahwa segala yang terjadi merupakan bagian dari takdir yang telah digariskan oleh Tuhan.

"Tapi, ya, mungkin itu jalan Tuhan. Kita manusia cuman bisa punya rencana saja, tapi tetep rencana Tuhan yang jadi. Jadi, ya mencoba menerima," tuturnya.