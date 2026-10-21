menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ibunda Berpulang Menjelang Ulang Tahunnya, Marsha Aruan: Itu Jalan Tuhan

Ibunda Berpulang Menjelang Ulang Tahunnya, Marsha Aruan: Itu Jalan Tuhan

Ibunda Berpulang Menjelang Ulang Tahunnya, Marsha Aruan: Itu Jalan Tuhan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Marsha Aruan mengantarkan jenazah ibundanya ke peristirahatan terakhir, di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Duka cita tengah dirasakan oleh aktris Marsha Aruan setelah sang ibunda, Lisa Diana meninggal dunia.

Ibu Marsha Aruan itu mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (19/10) lalu.

Pemain film Ratu Dansa itu harus menerima kenyataan bahwa dirinya bakal merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada Sabtu (24/10) nanti tanpa kehadiran sang ibunda.

Baca Juga:

Momen pergantian usia kali ini pun terasa sangat berbeda dan penuh emosional bagi sang aktris tanpa kehadiran ibunda di sisinya.

"Iya, lihat nanti lah pokoknya. Agak sedih juga karena berarti hari-hari, aduh, hari-hari terakhir sebelum aku birthday itu Bunda aku sudah meninggalkan kami semua," ujar Marsha Aruan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Meski demikian, dia berusaha untuk menerima kepergian sang ibunda.

Baca Juga:

Marsha Aruan menyadari bahwa segala yang terjadi merupakan bagian dari takdir yang telah digariskan oleh Tuhan.

"Tapi, ya, mungkin itu jalan Tuhan. Kita manusia cuman bisa punya rencana saja, tapi tetep rencana Tuhan yang jadi. Jadi, ya mencoba menerima," tuturnya.

Duka cita tengah dirasakan oleh aktris Marsha Aruan setelah sang ibunda, Lisa Diana meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI