Ibunda Julia Perez Minta Bantuan, Begini Respons Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad memberi tanggapan soal pemintaan tolong dari ibunda Julia Perez, Sri Wulansih.

Adapun Sri Wulansih diduga tengah kesulitan ekonomi hingga meminta bantuan Raffi Ahmad agar membeli apartemen mendiang Julia Perez.

Terkait hal tersebut, Raffi Ahmad mengaku sudah berkomunikasi dengan ibunda almarhumah Julia Perez itu.

"Baru saja komunikasi, video call," kata Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (16/4).

Suami Nagita Slavina itu mengaku bakal berusaha membantu keluarga Julia Perez.

Lagian, Raffi Ahmad teringat pesan selebritas yang karib disapa Jupe itu semasa hidup.

"Kita doakan semoga bisa membantu. Karena waktu itu almarhumah Jupe pernah ngomong di rumah sakit. 'Raffi, kalau ada apa-apa, tolong mama gue ya'," beber bos Rans Entertainment itu.

Atas dasar itu, Raffi Ahmad memastikan siap menjalankan amanah Julia Perez.