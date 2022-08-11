Ibunda Jupe Sampaikan Permintaan Tolong, Raffi Ahmad Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda mendiang Julia Perez atau Jupe belum lama ini meminta bantuan kepada Raffi Ahmad untuk membeli apartemen peninggalan sang anak.

Pembawa acara kondang itu lantas mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan ibunda mendiang sahabatnya tersebut.

"Oh, tadi baru saja teleponan, baru saja komunikasi, baru saja video call," ujar Raffi Ahmad melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (16/4).

Bukan tanpa alasan suami Nagita Slavina itu begitu sigap merespons permintaan bantuan dari keluarga mendiang Jupe.

Sebab dia mengingat pesan mendiang sahabatnya itu sebelum mengembuskan napas terakhirnya pada 2017 lalu.

Ayah tiga anak tersebut mengatakan, kala itu, Jupe menitipkan pesan mendalam kepadanya agar menjaga sang ibunda jika terjadi sesuatu pada dirinya.

"Ya semoga bisa membantu. Karena waktu itu almarhumah Jupe pernah ngomong waktu di rumah sakit, 'Raffi, Raffi, kalau ada apa-apa Mama aku tolong, Mama gue ya, Mama gue ya', kayak begitu," kenang Raffi Ahmad.

Menurutnya, permintaan itu bukan sekadar ucapan biasa, melainkan sebuah amanah yang sebisa mungkin dia lakukan.