Ibunda Kesal kepada Edward Akbar, Kimberly Ryder Singgung Soal Tanggung Jawab

Kimberly Ryder. Foto: Instagram/kimberlyryder

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder bercerita mengenai sang ibunda, Irvina Ryder yang masih kesal dengan Edward Akbar.

Ibundanya itu bahkan melabrak Edward Akbar di depan umum belum lama ini.

Menurut Kimberly Ryder, sang ibu sebenarnya kesal lantaran Edward Akbar lupa dengan tanggung jawab terhadap anak.

"Yang sebenarnya dia kesal itu karena tanggung jawab cucu-cucunya akhirnya ke dia (ibu)," kata Kimberly Ryder saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Setelah bercerai dari Edward Akbar, Kimberly Ryder harus bekerja demi memenuhi biaya dan kebutuhan anak.

Gara-gara kondisi itu, dia tidak bisa merawat anak-anaknya sehari penuh.

"Mamaku yang pegang anak-anakku," ucap Kimberly Ryder.

Pemain film Sukma itu menilai, Edward Akbar seharusnya tahu diri akan tanggung jawab terhadap anak-anak.

