Ibunda Meninggal Dunia, Momo Geisha: Hancur Hati Ini, Mam

Ibunda Meninggal Dunia, Momo Geisha: Hancur Hati Ini, Mam
Narova Morina Sinaga alias Momo Geisha dengan ibunda, Tinurmaya Nainggolan. Foto: Instagram/therealmomogeisha

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Narova Morina Sinaga atau Momo Geisha mengabarkan bahwa ibundanya, Tinurmaya Nainggolan meninggal dunia pada Rabu (24/9).

Kabar duka tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram beberapa saat lalu.

Momo Geisha mengunggah foto tengah memeluk sang ibunda di ruangan rumah sakit.

"Hancur hati ini Mam, tetapi harus ikhlas melepasmu," ungkap Momo Geisha, Rabu (24/9) malam.

Meski hatinya hancur, pelantun Lumpuhkan Ingatanku itu tetap mencoba ikhlas melepas kepergian sang ibunda.

Momo Geisha lantas menyampaikan selamat jalan sekaligus doa untuk almarhum.

"Sekuat kami sudah berusaha, tetapi Tuhan lebih menyayangimu. Istirahat ya mam, ketemu orang-orang yang kamu rindukan di surga," tambah perempuan berusia 39 tahun itu.

Kepergian ibunda Momo Geisha turut membuat keluarga besar Geisha berduka. Sejumlah personel maupun fan Geisha pun mengucapkan belasungkawa atas kepergian ibunda Momo Geisha. (ded/jpnn)

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

