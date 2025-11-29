Ibunda Meninggal Dunia, Raisa: Mohon Dimaafkan Jika Ada Kesalahan
jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari penyanyi Raisa Andriana. Ibunda Raisa, Ria Mariaty dikabarkan meninggal dunia.
Kabar itu disampaikan oleh Raisa melalui akunnya di Instagram.
Dalam Instagram storynya, dia mengunggah kembali Instagram story dari Rinaldi Nur Pratama.
Dia menyampaikan kabar duka mengenai wafatnya sang ibunda.
Ibu Raisa itu meninggal dunia di Rumah Sakit Dharmais, Jakarta pada Sabtu (29/11) pukul 07.19 WIB.
Adapun jenazah Ria Mariaty disemayamkan di Rumah Duka Jalan Bumi Daya Raya No.7 Blok D, Cinere.
"Kami memohon doa dari keluarga, kerabat, sahabat, dan semua yang mengenal beliau agar Allah SWT menerima amal ibadah almarhumah, mengampuni segala dosa dan kekhilafannya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya," ujar Raisa melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu.
Dia lantas memohon maaf apabila mendiang ibunya memiliki salah dan khilaf semasa hidupnya.
