menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ibunda Sebut Kondisi Calvin Dores Makin Membaik, Tetapi...

Ibunda Sebut Kondisi Calvin Dores Makin Membaik, Tetapi...

Ibunda Sebut Kondisi Calvin Dores Makin Membaik, Tetapi...
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Calvin Dores. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Anak mendiang Deddy Dores, Calvin Dores dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu.

Setelah menjalani pemeriksaan, dia diketahui terkena serangan jantung.

Ibunda Calvin Dores, Dagmar C Sunardi lantas mengungkapkan mengenai kondisi anaknya.

Baca Juga:

Dia mengatakan, Calvin Dores masih menjalani perawatan di rumah sakit meski sudah mulai menunjukkan perkembangan yang baik.

"Sudah lebih baik, tetapi masih di rumah sakit. Beberapa obat-obat jantung juga sudah diberikan," kata Dagmar C Sunardi, Kamis (28/5).

Menurutnya, Calvin Dores telah menjalani echo jantung atau ekokardiografi.

Baca Juga:

Adapun langkah medis selanjutnya masih menunggu kepastian dari pihak rumah sakit.

"Untuk tindak lanjut bagaimana kami masih menunggu dari visits lagi hari ini, tindakan yang sudah dilakukan adalah echo jantung," bebernya.

Anak mendiang Deddy Dores, Calvin Dores dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI