Ibunda Sebut Vidi Aldiano Sosok yang Sangat Romantis

Ibunda Sebut Vidi Aldiano Sosok yang Sangat Romantis

Ibunda Sebut Vidi Aldiano Sosok yang Sangat Romantis
Vidi Aldiano bersama sang ibunda. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Vidi Aldiano, Besbarini mengenang putranya sebagai sosok anak yang luar biasa.

Dia bersyukur bisa mendampingi putranya hingga akhirnya buah hatinya itu mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu (7/3).

"Sosok anak yang betul-betul bisa membikin kami sebagai orang tuanya alhamdulillah, saya sangat bersyukur diberi kesempatan mendampingi selama 35 tahun kurang ya," ujar Besbarini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Dia mengaku bangga bisa menjadi orang tua dari Vidi Aldiano.Besbarini pun bersyukur bisa merasakan kasih sayang luar dari sosok putra sulungnya itu.

"Saya sangat bangga dan saya betul-betul bersyukur bisa merasakan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada Vidi dan kepada kami semua," kata Besbarini.

Menurutnya, Vidi merupakan sosok anak yang romantis, termasuk kepada dirinya.

"Vidi tuh orangnya sangat romantis ya, iya itu saja sih," ucap Besbarini.

Setelah hampir 7 tahun berjuang melawan penyakit kanker yang diidapnya, Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3).

