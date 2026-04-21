Ibunda Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Terkini Sheila Dara

Vidi Aldiano dan keluarga.

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Vidi Aldiano, Besbarini mengungkap kondisi terkini dari menantunya, Sheila Dara.

Dia mengatakan bahwa Sheila Dara sudah mulai tegar selepas kepergian Vidi Aldiano.

"Iya, Alhamdulillah Sheila sudah siap untuk menerima kondisi ini. Karena memang dari awal Sheila sudah tahu kondisinya. Dan Alhamdulillah Sheila selalu tegar," ungkap Besbarini di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Istri Harry Kiss itu bahkan terharu sekaligus bersyukur memiliki menantu seperti Sheila Dara.

Menurutnya, pemain film Sore: Istri dari Masa Depan itu mampu menunjukkan ketegaran hati meski ditinggal Vidi Aldiano.

"Alhamdulillah Sheila selalu tegar. Tante sangat bersyukur punya menantu yang sangat luar biasa sekali," ucap Besbarini.

Selain itu, Besbarini menyebut Sheila Dara kini sudah mulai menata diri kembali.

"Saya melihat Sheila sudah bisa menata diri dan menghadapi proses seperti ini yang memang sudah direncanakan juga pastinya. Insyaallah, insyaallah (sudah tegar)," tambahnya.

