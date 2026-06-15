ICA-CEPA Diteken, Prabowo-PM Kanada Bahas Peluang Kerja Sama Baru

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney telah membahas peluang kerja sama baru setelah penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA) tahun lalu.

Hal itu disampaikan Duta Besar Kanada untuk RI Jess Dutton dalam temu media di Jakarta, Rabu (10/06).

Pembicaraan terkait hal tersebut berlangsung melalui saluran telepon antara kedua pemimpin pada Sabtu (6/6).

“PM Carney dan Presiden Prabowo mengidentifikasi peluang memperdalam kerja sama perdagangan antara Kanada dan Indonesia, termasuk dalam konteks ICA-CEPA,” kata Dubes Dutton terkait percakapan kedua pemimpin itu.

Selain pembahasan terkait kerja sama ekonomi pasca-kesepakatan dagang, kedua pemimpin turut membahas dinamika konflik di Timur Tengah serta dampaknya terhadap pasar energi dan ekonomi global, katanya.

Dubes Kanada lebih lanjut menyampaikan bahwa ICA-CEPA yang ditandatangani di Ottawa pada September 2025 itu merupakan kesepakatan perdagangan bilateral pertama yang dijalin Kanada dengan negara anggota ASEAN.

Dengan implementasi kesepakatan dagang tersebut, Kanada akan semakin mudah mengekspor komoditas andalannya ke Indonesia, antara lain gandum, potash, kayu, dan kacang kedelai.

Terlebih, kesepakatan tersebut memberi dasar bagi pengurangan atau pembebasan tarif bagi lebih dari 95 persen komoditas Kanada yang diekspor ke Indonesia saat ini, katanya.