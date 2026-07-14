ICANN87 Digelar di Bali, Indonesia Siap Perkuat Tata Kelola Internet Global

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah ICANN87 Annual General Meeting, yakni forum internasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas tata kelola internet dunia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ICANN87 yang akan berlangsung di Bali pada 17–22 Oktober 2026 mendatang.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menerima audiense Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) di Ali Moertopo Meeting Room di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Nezar Patria menyambut baik kunjungan PANDI dan ICANN dalam rangka persiapan ICANN87.

Dia juga menyampaikan undangan kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk hadir sekaligus membuka ICANN87 akan diteruskan agar dapat menjadi perhatian lebih lanjut.

Audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan ICANN, Samiran Gupta, Vice President, Stakeholder Engagement and Managing Director, Asia Pacific ICANN, serta Isnawan, Ketua Dewan Pengurus PANDI.

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Kehadiran kedua pihak merepresentasikan koordinasi persiapan penyelenggaraan ICANN87 di Indonesia, sekaligus memperkuat dukungan lintas pemangku kepentingan terhadap forum tata kelola internet global tersebut.

Ketua PANDI, Isnawan mengapresiasi atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan Komdigi.