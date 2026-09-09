iCAR Makin Dekat dengan Warga Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Ada alasan baru buat kamu yang menyukai dunia otomotif dan desain retro-modern untuk sekadar mampir ke QBIG BSD City.

iCAR baru saja membuka gerai terbarunya di salah satu titik lifestyle paling hidup di Tangerang tersebut.

Mengusung konsep outlet 1S (Sales), kehadiran iCAR di QBIG menjadi langkah nyata merek menyapa langsung masyarakat BSD dan sekitarnya.

Tak perlu lagi menunggu pameran otomotif tahunan hanya untuk melihat dari dekat iCAR V23.

Di area seluas 100 m² ini, pengunjung bisa langsung meraba lekuk desain boxy-nya yang ikonik, mencoba area kemudi, bahkan langsung merasakan sensasi berkendara lewat fasilitas test drive.

Secara tampilan, iCAR V23 memang membawa nostalgia desain SUV klasik dengan filosofi “Classic Never Fades”.

Namun di balik tampilan ketatnya, ia adalah kendaraan listrik murni berteknologi modern, yang dibekali lebih dari 20 modular points untuk kebutuhan modifikasi personal.

"Kami ingin memastikan konsumen bisa menemukan iCAR di tempat yang dekat dengan aktivitas harian mereka," ujar Regional Sales Manager iCAR Indonesia Bayu Apriadi, dalam keterangannya, Rabu (9/9).