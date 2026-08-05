iCAR Tebar Hadiah untuk Pemesanan V23 dan V27 di GIIAS 2026

jpnn.com, KOTA TANGERANG - iCAR Indonesia menambah daya tarik kehadirannya di GIIAS 2026 lewat program Lucky Dip Gift selama pameran.

Setiap pembeli yang melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) untuk iCAR V23 maupun pre-booking iCAR V27, berkesempatan membawa pulang hadiah menarik.

Hadiah yang disiapkan pun cukup beragam, mulai dari voucher aksesori senilai hingga Rp5 juta, Huawei MatePad 12X, Huawei Watch GT 6 Pro, Huawei Pura 80 Pro, DJI Neo 2, JBL Flip 7, hingga saldo e-wallet Rp500 ribu.

Head of Marketing iCAR Indonesia, Metta Yunita, mengatakan program Lucky Dip Gift dihadirkan untuk memberikan pengalaman membeli mobil yang lebih berkesan sejak hari pertama.

"iCAR tidak hanya membawa produk dan teknologi terbaru ke GIIAS 2026, tetapi juga ingin menghadirkan nilai tambah bagi setiap konsumennya," kata Metta, Rabu (5/8).

Di sisi produk, iCAR turut memperkenalkan iCAR V27, SUV bergaya boxy premium yang mengusung teknologi Golden REEV (Range Extended Electric Vehicle).

Teknologi itu diklaim mampu menghadirkan sensasi berkendara layaknya mobil listrik dengan jarak tempuh lebih jauh.

Sementara itu, iCAR V23 tetap menjadi andalan dengan desain boxy khas, konsep personalisasi Plug & Play, serta beragam fitur modern.