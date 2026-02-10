iCar V23, SUV Listrik yang Bisa Diajak Main Offroad, Pre-book Dibuka di IIMS 2026
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - iCar menandai kehadirannya di pasar otomotif tanah air melalui peluncuran merek di ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2026.
Diperkenalkan sebagai brand creative mobility baru di bawah Chery Group, iCar itu membawa pendekatan mobilitas yang lebih ekspresif, bergaya, dan berorientasi pada gaya hidup.
Sebagai bagian dari peluncuran merek di IIMS 2026, iCar memperkenalkan V23 sebagai model pertamanya di Indonesia.
SUV bertenaga listrik itu merepresentasikan petualangan dengan keseimbangan antara desain yang ekspresif, kenyamanan, serta fleksibilitas personalisasi sesuai karakter penggunanya.
"iCar V23 merepresentasikan komitmen kami dalam menghadirkan kendaraan dengan desain, teknologi, dan fleksibilitas personalisasi," kata President Director of Chery Group Indonesia, Zeng Shuo.
V23 dirancang dengan visi produk yang menggabungkan kemampuan off-road dengan fungsionalitas harian yang relevan.
Tampilan mobil tersebut terlihat klasik, tetapi memiliki karakter tangguh.
Hal itu terlihat lewat lampu depan berbentuk bulat yang mempresentasikan kesan retro.
iCar V23 dirancang dengan visi produk yang menggabungkan kemampuan off-road dengan fungsionalitas harian yang relevan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Changan Lumin Disulap Jadi Ikon Gaya di IIMS 2026, Intip Ubahannya!
- 2 Fitur Ini jadi Senjata Lepas L8 Pede Bersaing di Segmen SUV
- 2 Motor Suzuki Ini Curi Perhatian di IIMS 2026, Desainnya Keren
- Destinator dan XForce Edisi 55 Tahun, Senjata Spesial Mitsubishi di IIMS 2026
- Kembali Mencari Peruntungan di Indonesia, Zeekr Memulainya dari Lantai IIMS 2026
- Aktivitas Seru Booth Suzuki di IIMS 2026: Bisa Main, Nongkrong, Sekalian Beli Mobil