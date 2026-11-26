ICAR V23 Type Z Winter Wonderland Siap Diajak Liburan Akhir Tahun
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Di tengah deretan mobil listrik yang tampil seragam di Hall 7, Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026, iCAR V23 Type Z justru mencuri perhatian lewat balutan konsep Winter Wonderland.
Bukan sekadar pajangan, SUV listrik berdesain boxy ini pengin bercerita tentang rencana perjalanan jauh bersama orang-orang terdekat.
Di bagian atapnya, terpasang transparent roof box yang siap menampung berbagai perlengkapan liburan akhir tahun.
Menengok ke area buritan, ada detail kecil yang memancing senyum.
Sebuah boneka mungil diletakkan di dalam kompartemen transparan, berdampingan dengan aksesori dekoratif bertema akhir tahun.
Sentuhan playful itu membuktikan bahwa mobil listrik dengan tampilan tangguh pun bisa punya sisi personal yang hangat dan akrab.
Bagi iCAR, tampilan spesial selama pameran 21–29 November 2026 ini adalah cara nyata untuk memamerkan keleluasaan modifikasi.
Mengusung filosofi desain Classic Never Fades, bodi tegas V23 dibekali lebih dari 20 titik modular plug-and-play.
Di tengah deretan mobil listrik yang tampil seragam di Hall 7, GAW 2026, iCAR V23 Type Z justru mencuri perhatian lewat balutan konsep Winter Wonderland.
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