iCAR V23 Varian Tertinggi Jadi Buruan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Ketika banyak yang mengira konsumen bakal berburu varian paling murah dari sebuah model baru, iCAR V23 justru merekam cerita berbeda.

Dari tiga opsi yang disodorkan—tipe X, Y, dan Z—perhatian konsumen justru tertuju pada varian tertinggi.

iCAR V23 tipe Z tampil mendominasi, bahkan menyumbang lebih dari 60 persen dari total penjualan iCAR di Indonesia hingga saat ini.

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Keperkasaan tipe Z bukan cuma angka di atas kertas.

Sepanjang GIIAS 2026 di Jakarta, Bandung, hingga Surabaya, varian paling komprehensif ini konsisten mengamankan 45 persen porsi penjualan keluarga V23.

Tampaknya, konsumen tak sekadar membeli fungsi transportasi.

Ada hasrat untuk tampil beda lewat desain kotak yang berani, dipadu keinginan menikmati performa tanpa kompromi.

"Pilihan konsumen terhadap V23 tipe Z menjadi insight yang menarik bagi kami," ujar Head of Marketing iCAR Indonesia Metta Yunita, dalam keterangannya, Senin (21/9).