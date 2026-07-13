iCAR V25 Bawa Sederet Keunggulan Dibanding Model Pendahulu

jpnn.com - Chery bersiap memperluas lini SUV boxy elektrifikasinya lewat kehadiran iCAR V25.

Model terbaru telah muncul dalam dokumen resmi Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) China yang dirilis pada 10 Juli 2026.

Dibanding pendahulunya, iCAR V25 diposisikan sebagai SUV berukuran lebih besar.

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Mobil memiliki panjang 4.636 mm, lebar 1.920 mm, tinggi 1.855 mm, serta jarak sumbu roda 2.820 mm.

Dimensinya dipadukan dengan desain boxy yang sedang digemari, lengkap dengan overhang pendek guna mendukung kemampuan melibas berbagai kondisi jalan.

Tampilannya juga dibuat modern. Bagian depan mengusung gril tertutup, sementara pelek berukuran 19 inci dan 21 inci dipadukan ban berprofil tebal.

Di belakang, pintu bagasi model samping menjadi ciri khas yang menambah kesan tangguh sekaligus praktis.

Bukan hanya soal tampang, iCAR V25 juga menawarkan kemampuan angkut yang menarik.