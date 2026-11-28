jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Ada aura berbeda yang langsung terasa saat melintas di area pamer iCAR pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2026.

Di tengah deretan mobil modern yang serba mengilap, berdiri sesosok SUV serba hitam yang tampak seolah baru saja keluar dari medan laga kolosal.

Dialah iCAR V27 “Armored Black Stallion”. Lewat unit special display ini, iCAR mencoba menerjemahkan sisi lain dari sebuah SUV petualang.

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Inspirasinya ditarik jauh ke belakang, menyentuh sejarah pasukan kavaleri berzirah dan kuda perang legendaris dari era Dinasti Tang di Tiongkok.

Filosofi di balik namanya pun terasa personal sekaligus relevan dengan momen saat ini.

Kata Black Stallion merujuk pada sosok kuda jantan hitam yang gagah dan bertenaga—sebuah penghormatan simbolis untuk Tahun Kuda Api 2026.

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Sementara itu, embel-embel Armored mewakili struktur bodi kokoh V27 yang dibalut perangkat pelindung ekstra layaknya baju zirah.

Sentuhan sejarah itu tidak berhenti pada konsep di atas kertas, melainkan dieksekusi lewat ubahan fisik yang fungsional.