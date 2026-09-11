iCAR V27 Mejeng di GIIAS Bandung 2026, Keran Pra-pemesanan Dibuka

jpnn.com, JAKARTA - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026, yang berlangsung di Sudirman Grand Ballroom pada 9–13 September menjadi panggung spesial bagi iCAR.

Perusahaan resmi membuka keran pra-pemesanan untuk SUV terbarunya, iCAR V27, khusus bagi masyarakat Jawa Barat.

Menurut Head of Marketing iCAR Indonesia Metta Yunita, kehadiran mereka di pameran adalah langkah untuk menyapa langsung konsumen lokal, yang menginginkan kendaraan modern tanpa rasa cemas soal jarak tempuh.

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Bagi yang sering khawatir kehabisan daya di tengah jalan, iCAR V27 membawa jawaban lewat teknologi Golden Range-Extended Electric Vehicle (REEV).

Mobil menggabungkan baterai listrik 34,31 kWh dengan mesin 1,5 liter turbocharged yang bertindak sebagai pengisi daya cadangan.

Hasilnya tak main-main. Saat mengandalkan baterai murni, SUV bisa melaju hingga 200 kilometer.

Namun begitu dipadukan dengan bensin, jarak tempuhnya melonjak drastis hingga lebih dari 1.200 kilometer.

Sangat pas untuk dipakai harian di dalam kota sekaligus diajak menjelajah antarprovinsi.