iCAR V27 Melantai di GIIAS 2026, Pre-Book dan Special Lucky Dip

jpnn.com, KOTA TANGERANG - iCAR Indonesia memanfaatkan panggung GIIAS 2026 untuk memperkenalkan model terbarunya, iCAR V27.

SUV besar bergaya boxy itu menjadi produk kedua iCAR di pasar Indonesia setelah V23.

V27 sekaligus menandai debut teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV) yang kini sudah bisa dipesan oleh konsumen.

Country Director iCAR Indonesia Marshall Ma mengatakan kehadiran V27 merupakan langkah perusahaan dalam menghadirkan pilihan kendaraan elektrifikasi yang lebih beragam sesuai kebutuhan pasar.

"Setelah memperkenalkan iCAR V23 sebagai Battery Electric Vehicle (BEV), hari ini kami melangkah lebih jauh dengan menghadirkan iCAR V27 yang dibekali teknologi Golden REEV," ujar Marshall saat peluncuran di ICE BSD, Tangerang, Rabu (29/7).

Secara desain, iCAR V27 mengusung tema "Classic Never Fades" dengan tampilan SUV boxy yang dipadukan sentuhan modern.

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Mobil memiliki dimensi panjang 5.045 mm, lebar 1.976 mm, tinggi 1.894 mm, dan wheelbase 2.900 mm.

Penampilannya diperkuat pelek dual-tone 21 inci, lampu bergaya heritage, roof rail, serta ban serep penuh di pintu belakang.