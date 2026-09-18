iCAR V27 Sukses Menggema di Kota Turin

jpnn.com - Selama ini, SUV bermodel boxy atau serba kotak identik dengan kesan kaku, keras, dan semata-mata mengagungkan ketangguhan luar.

Namun, iCAR V27 berhasil mendobrak stigma tersebut.

Dalam ajang Torino Automotive Design Award (TADA) 2026 yang berlangsung di Turin, Italia, 11 September lalu, SUV hybrid itu sukses menyabet penghargaan Best Interior Design kategori Premium Car.

Kota Turin sendiri bukanlah tempat sembarangan. Kota di Italia ini merupakan kiblat sejarah desain otomotif dunia.

Meraih pengakuan di tanah para maestro tentu menjadi bukti sahih, bahwa interior V27 punya kelas tersendiri.

Lantas, apa yang membuat kabin iCAR V27 begitu istimewa di mata para juri internasional?

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Jawabannya ada pada filosofi “Interstellar Cockpit”.

Di balik lekuk luar badannya yang gagah dan berkarakter, interior V27 justru menyapa pengemudi dan penumpang dengan nuansa hangat, tenang, serta lapang.